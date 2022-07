Calciomercato Juventus, conferma “legale”: trattativa avviata ufficialmente

Calciomercato Juventus, si profila un altro movimento in uscita: dalla Campania fanno sul serio per il centrocampista.

Ne resterà soltanto uno, al massimo due, scrivevamo qualche settimana fa. Purtroppo non ci sarà posto per tutte le “piantine” bianconere, coltivate con dovizia negli ultimi anni tra cessioni in prestito e Under 23. Stiamo parlando ovviamente dei vari giovani in rosa, da Miretti a Fagioli, passando per Rovella e Ranocchia. Impossibile che Massimiliano Allegri decida di tenere tutti, altrimenti qualcuno rischierebbe di ammuffire in panchina e perdere tempo prezioso. L’allenatore livornese sembra avere le idee chiare da questo punto di vista: a Torino dovrebbe rimanere Miretti, già titolare nelle ultime partite della scorsa stagione.

Per quanto riguarda Fagioli, è sempre forte il pressing della Cremonese. La società grigiorossa sta facendo di tutto per riavere il centrocampista: è stato uno dei principali protagonisti della promozione in massima serie dei lombardi e non è da escludere che presto vi possa fare ritorno. Con la squadra di Massimiliano Alvini avrebbe sicuramente maggiore spazio, a meno che la Juve non decida di puntarci e dagli fiducia sin da subito.

Calciomercato Juventus, Rovella più vicino alla Salernitana

Chi invece dà l’idea di essere solamente di passaggio alla Continassa è Nicolò Rovella. Arrivato dal Genoa – al quale era stato lasciato in prestito dopo aver acquistato il cartellino proprio dai rossoblù – il centrocampista ligure è partito con il resto del gruppo per la tournée negli Stati Uniti ma il su futuro potrebbe essere altrove. È nel mirino della Salernitana e la Juventus sembra propensa a spedirlo in Campania, accontentando il ds granata Morgan De Sanctis, che a sua volta vorrebbe soddisfare il desiderio dell’allenatore Davide Nicola, che allenò Rovella ai tempi dell’esperienza al Genoa. “Ne stiamo parlando con la Juventus”, ha ammesso pochi minuti fa Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, a Calciomercato.it in onda su TvPlay confermando la trattativa per l’ex genoano.