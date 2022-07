Calciomercato Juventus, Monchi silura Cherubini: 50 milioni

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo del Siviglia si tuffa su un obiettivo bianconero: effetto domino innescato.

Nelle ultime ore la Juventus ha definito un’operazione di mercato di non trascurabile importanza. Stavolta in uscita e non in entrata, ma il suo addio può sbloccare finalmente la trattativa per il centrocampista richiesto da Massimiliano Allegri. L’accordo per la risoluzione con il gallese Aaron Ramsey, da tempo considerato un esubero per il club bianconero tra continui problemi fisici e prestazioni deludenti, potrebbe avvicinare a Torino Leandro Paredes, regista argentino in uscita dal Psg e da diverse settimane accostato alla Signora.

Insomma, sono ore frenetiche per il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini. Che adesso, dopo l’infortunio occorso a Paul Pogba – l’ex Manchester United dovrà restare fuori per circa due mesi per una lesione al menisco – non potrà permettersi di tergiversare ulteriormente. Congelata nel frattempo la cessione di Adrien Rabiot, in attesa di capire come si evolverà la situazione Paredes. E non è detto che subisca un’accelerata anche la probabile partenza del brasiliano Arthur, secondo i rumors sempre più vicino all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, il Siviglia accelera per Badiashile

Cherubini tuttavia continua a muoversi su più fronti. In difesa, dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, l’arrivo di Gleison Bremer non può bastare. Serve un altro centrale che possa alternarsi con Leonardo Bonucci. Sul taccuino del direttore sportivo bianconero figura da mesi anche il nome di Benoit Badiashile, una delle grandi rivelazioni dell’ultima Ligue 1 con il Monaco.

Il 21enne di origini congolesi è stato uno dei migliori difensori del massimo campionato francese ed è richiestissimo anche in Spagna. Una nuova concorrente, per la Juventus, sarebbe il Siviglia. Lo riporta il quotidiano sportivo transalpino l’Equipe, spiegando come il ds della società andalusa Monchi si stia dando da fare nelle ultime ore per assicurarsi il giovane talento. L’ex uomo-mercato della Roma ha fretta di concludere perché contemporaneamente il club sta cedendo Jules Koundé al Chelsea. Molto dipenderà anche da cosa decideranno di fare nel Principato dopo aver venduto Tchouameni al Real Madrid: secondo l’Equipe il Monaco non cederà Badiashile per meno di 50 milioni.