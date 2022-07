Calciomercato Juventus, Morata non l’unico: la “spalla” di Dv9 si fa in tre

Calciomercato Juventus, Morata ma non solo: tripla opzione per la spalla di Dusan Vlahovic. Proseguono i contatti.

Step by step. La sessione di calciomercato estiva della Juventus è entrata nella sua terza fase operativa. Dopo aver sistemato questioni Pogba, Di Maria e Bremer, la “Vecchia Signora” spera di ricavare un lauto tesoretto dalle cessioni dei tanti esuberi ancora in rosa, in maniera tale da preparare il terreno per i colpi ancora in cantiere.

Focus sull’attacco, dove il primo nome sulla lista è sicuramente quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo piace tante ad Allegri, con il tecnico livornese che sta spingendo molto per cercare di velocizzare il ritorno del figliol prodigo. Tuttavia, almeno per il momento, l’Atletico Madrid non è intenzionato a fare sconti, men che meno ad aprire alla soluzione prestito. Serviranno almeno 25-30 milioni di euro per mettere le mani sul prodotto del vivaio del Real Madrid, cifra ritenuta ancora troppo alta dalla Juve, che spera di “spuntare” un nuovo prestito.

Calciomercato Juventus, Morata e non solo: ecco le alternative

Come riferito da Sky, un’alternativa sicuramente credibile a Morata è Timo Werner, che tecnicamente piace molto alla Juventus. Il tedesco – del quale si era già parlato nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare de Ligt al Chelsea – potrebbe muoversi in prestito: scenario che da una parte permetterebbe alla Juve di ridurre al minimo l’esborso sul suo cartellino, ma che dall’altra escluderebbe la possibilità di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita. Aspetto sul quale non si può non discutere, visto che l’ingaggio dell’ex Lipsia è di quelli importanti. L’altra opzione credibile è quella che porta ad Anthony Martial, già attenzionato da Cherubini prima che si creassero i presupposti giusti per l’assalto a Vlahovic in inverno.