Calciomercato, Muriel alla Juventus: è successo nelle ultime ore

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Muriel: contatti approfonditi per mettere le mani sull’attaccante colombiano.

Il mercato della Juventus ruota inevitabilmente attorno alle frecce offensive da inserire nello scacchiere tattico di Max Allegri. Il primo nome sulla lista continua ad essere quell’Alvaro Morata per il quale, però, non sono registrate aperture – almeno per il momento – dall’Atletico Madrid.

E così, non è da escludere che alla fine la Juve entri nell’ordine di idee di virare su un altro tipo di profilo. Come vice Vlahovic è sempre forte la candidatura di Marko Arnautovic, con l’attaccante del Bologna che vorrebbe cogliere al volo l’ultimo grande treno della sua carriera, ma con i felsinei che faranno tutto il possibile per trattenerlo. Ecco allora che nelle ultime ore – stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà – la Juve sarebbe ritornata alla carica per Luis Muriel, già accostato alla “Vecchia Signora” qualche mese fa, prima che i bianconeri decidessero di virare su altri tipi di obiettivi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Muriel

Contatti approfonditi per Muriel, dicevamo. Il colombiano è legato all’Atalanta da un contratto in scadenza nel 2023: la sua valutazione si attesta sui 15 milioni di euro con i bonus, ma la sensazione è che si possa spuntare anche un prezzo più basso. L’irruzione della Juventus c’è stata, con la richiesta di informazioni della “Vecchia Signora” che non può passare inosservata: altre strade battute all’estero non hanno prodotto risultati concreti, mentre in Serie A è stata la Roma l’ultima – in ordine di tempo – a rendersi protagonista di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, nell’ambito di un maxi scambio che fino ad ora non si è concretizzato.