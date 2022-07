Juventus, infortunio Pogba | Gazzetta: “Altro che un mese di stop”

Juventus, tegola Pogba: l’infortunio che incute timore ai bianconeri. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, i tempi di recupero sono più lunghi.

Come un fulmine al ciel sereno. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Paul Pogba nelle ore immediatamente successive all’infortunio patito in occasione di una delle ultime sedute di allenamento hanno evidenziato una lesione al menisco, che costringerà sicuramente il centrocampista francese a saltare l’inizio di campionato, ma non solo.

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il fastidio al ginocchio destro costringerà Pogba a restare fermo ai box almeno per i prossimi due mesi. Una tegola pesante, pesantissima, dal momento che Allegri aveva puntato proprio sul “Polpo” come perno attorno al quale amalgamare una squadra ancora in costruzione.

Juventus, infortunio Pogba: le ultimissime

Pogba non è salito sul volo per il Texas, destinazione Dallas. Il comunicato diffuso dalla Juve è eloquente: “Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica”. Quale strada percorrere? La via più plausibile è quella che porta ad un intervento chirurgico: da scartare quasi in toto l’opzione conservativa. L’operazione, poi, oltre che accorciare i tempi, permetterebbe di risolvere il problema una volta per tutte.