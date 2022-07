Pogba inquieta la Juventus: il ribaltone sul mercato è pazzesco

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Pogba potrebbe cambiare drasticamente i piani mercato dei bianconeri.

Desta non poca preoccupazione l’infortunio di Pogba. Adesso i bianconeri, come scrivono da ‘Calciomercato.it’, potrebbero tenere in considerazione l’idea di puntare ancora su alcuni profili in rosa, ma non solo. Infatti potrebbe essere anticipata anche una mossa in entrata.

Paredes che è un obiettivo concreto dei bianconeri, in cima alla lista della dirigenza, sarebbe il desiderato numero uno del club di Andrea Agnelli. Ma la riconferma di Rabiot potrebbe essere anche necessaria proprio per l’assenza di Pogba.

Calciomercato Juventus, Pogba cambia tutto | Rabiot + Paredes in mediana

Potrebbero quindi essere accelerati i tempi d’acquisto di Paredes. Il play argentino è ancora l’obiettivo prioritario e con lui potrebbe essere riconfermato, anche, Rabiot. Il francese sarebbe infatti il sostituto di Pogba in sua assenza, viste anche le caratteristiche simile.

Una non certo fortunata situazione per Allegri che adesso potrebbe vedersi privato di Pogba nella prima fase del campionato. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la dirigenza in tal senso.