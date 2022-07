Calciomercato Juventus, tentazione scambio e ritorno immediato: Allegri su di giri

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri fanno tutte le considerazioni e potrebbero considerare il ritorno di fiamma del centrocampista.

La Juventus dopo la cessione di Ramsey vuole anche risolvere la questione Arthur. L’opzione Valencia non sembra aver convinto il centrocampista che chiederebbe un ritorno al Barcellona.

E proprio dal Barcellona potrebbe destare interesse la questione relativa a De Jong. La squadra bianconera lo continua ad osservare e il giocatore olandese potrebbe essere funzionale nel gioco di Allegri. Potrebbe infatti suggestionare un ipotetico scambio tra i due profili, tenendo sempre in considerazione l’eventualità di un altro acquisto come quello di Paredes.

Calciomercato Juventus, suggestione scambio | Arthur – De Jong è il “sogno” proibito

Si è parlato di una possibile cessione al Manchester United per il centrocampista olandese ma per ora è stato un nulla di fatto. Il suo desiderio è giocare titolare in una squadra che ambisce al massimo delle aspettative, la Juventus cercherebbe un profilo dalle sua caratteristiche e pertanto, in caso di accondiscendenza tra le parti nel caso Arthur, perché non sognare il possibile scambio? Da Torino rimangono più che interessati.

La Juventus valuta la possibile trattativa ma è consapevole che prima bisognerà trovare una quadra per Arthur, che però sembra avere le idee chiare sul proprio futuro: ritornare proprio al Barcellona; il club che l’ha lanciato a livello internazionale.