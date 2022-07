Calciomercato, la Juventus non molla: scelta la formula per Paredes.

Ritrovare un equilibrio nel centrocampo bianconero resta purtroppo il rebus più difficile da risolvere per la dirigenza Juventina. Dopo l’infortunio di Pogba, infatti, si sono fatti automaticamente davvero tanti passi indietro in un reparto che sembra praticamente ormai maledetto per la “Vecchia Signora”.

Come se non bastasse, oltre a dover trovare il sostituto di Pogba, la Juventus deve ancora chiudere un ulteriore colpo a centrocampo, un regista, che possa finalmente far ritrovare quei ritmi e quell’equilibrio smarriti da tempo ma che sono fondamentali per il rilancio della Juventus nella prossima stagione. Per il ruolo, uno dei calciatori a cui Cherubini e Arrivabene si sono interessati di più è l’argentino Paredes, attualmente al PSG ma che con i parigini è in rottura ed è praticamente pronto a partire.

Calciomercato Juventus, Paredes può presto arrivare in prestito

Secondo quanto riportato da Dario Pellegrini su Twitter la formula prescelta dalla società bianconera sarebbe quella del prestito, in modo da evitare l’acquisto immediato del cartellino del calciatore il cui prezzo è stato fissato a 20 milioni di euro. La necessità di arrivare ad un nuovo regista passa però da quella di sfoltire: infatti la Juventus dovrà dire addio quantomeno ad un calciatore per poter far firmare Paredes, e l’indiziato sembra essere il brasiliano Arthur che ha ricevuto già interessamento di Arsenal e Valencia.