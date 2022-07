Calciomercato Juventus, tutto vero: proposta ufficiale per Arthur.

La necessità di rinnovare e rinforzare l’organico per la Juventus passa inevitabilmente attraverso lo sfoltimento dell’organico attuale per fare appunto spazio ai possibili nuovi arrivati. Uno dei reparti in cui la Juventus è alla ricerca di calciatori ma ha anche intenzione di farne partire qualcuno è il centrocampo.

In tale reparto i giocatori che più si pensava potessero essere sacrificati e per i quali già da tempo si vociferava un addio erano Rabiot e Arthur ma dopo l’infortunio di Pogba e la “blindatura” di Rabiot per sopperire al problema, rimane Arthur quindi il maggiore indiziato a lasciare i bianconeri. Inoltre, stando a quanto riportato da “Calciomercato.it” sembrerebbe che, diversamente dal passato, questa volta alla dirigenza bianconera sia arrivata una vera e propria offerta ufficiale per il brasiliano.

Calciomercato Juventus, il Valencia fa sul serio: si lavora sui dettagli

Secondo il giornale online, infatti, Gattuso avrebbe fatto alla sua dirigenza proprio il nome di Arthur, motivo appunto dell’avanzamento della posizione del Valencia. Lo scoglio per la squadra spagnola è rappresentato dall’ingaggio del centrocampista, fissato a 5 milioni di euro. Proprio per questo motivo l’offerta degli spagnoli prevedrebbe anche la compartecipazione della “Vecchia Signora” al pagamento dello stipendio di Arthur ma comprensibilmente la Juventus non è sembrata entusiasta della cosa, motivo per cui Agnelli preferirebbe che il calciatore partisse verso altre mete, come l’Inghilterra e precisamente l’Arsenal di Arteta, il quale pure ha dimostrato interesse per il classe ’96 da diverso tempo.