Calciomercato Juventus, Firmino e quei contatti avanzati: annuncio in tv

Calciomercato Juventus, l’importante annuncio sulla presunta trattativa con il Liverpool per l’attaccante brasiliano.

E se fosse lui il colpo a sorpresa per l’attacco? Se lo sono chiesti in molti, questa mattina, leggendo la notizia di un presunto interesse della Juventus per l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino. Già nei mesi scorsi avevamo captato qualche rumors – anche dalla stessa Inghilterra – a proposito di un sondaggio dei bianconeri per il centravanti brasiliano. Di vero c’è sicuramente che quello dell’attaccante carioca è un profilo che Madama segue da tempo con una certa curiosità, in attesa di capire se Jurgen Klopp lo annovererà presto tra i “sacrificabili” oppure se vorrà continuare a puntare su di lui, sebbene non abbia più il posto assicurato dopo l’arrivo dell’uruguaiano Darwin Nunez.

L’ex Benfica, che ha già segnato quattro gol in una delle ultime amichevoli con il Lipsia, sarà verosimilmente il centravanti titolare dei Reds. Di conseguenza il brasiliano sa bene che restando ad Anfield Road non sarebbe più centrale nel progetto del tecnico tedesco.

Calciomercato Juventus, “per ora nessun contato approfondito per il giocatore”

Secondo il Corriere dello Sport, il quotidiano che ha dato la notizia del possibile affare tra Juventus e Liverpool, ci sarebbe addirittura già una prima offerta sul piatto da parte della dirigenza bianconera. Si parla di circa 22 milioni di euro per un giocatore che nel prossimo mesi di ottobre spegnerà 31 candeline. Un’alternativa, insomma, a quell’Alvaro Morata che l’Atletico Madrid non mollerà facilmente, di sicuro non ad un prezzo “abbordabile”.

Tuttavia, il giornalista Nicola Sordo intervenuto a Calciomercato.it in onda su TvPlay si è detto abbastanza scettico sulla conclusione a buon fine dell’operazione. “Per ora, non ci sono contatti approfonditi per Firmino – ha rivelato Sordo – Il mercato però insegna che può succedere di tutto. Fino a questo momento non mi risultano trattative e contatti in stato avanzato per il calciatore del Liverpool”. “Se guardiamo gli altri nomi accostati – ha continuato il giornalista – come vice Vlahovic si parla di Arnautovic o del ritorno di Morata. Firmino è quel tipo di calciatore che meno si adatta alla filosofia dell’allenatore Allegri”.