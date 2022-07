Calciomercato Juventus, colpo da 10 e lode dal Napoli: conferma a sorpresa

I prossimi giorni, gli ultimi di luglio, potrebbero riservare delle novità importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

La società bianconera non è ancora sazia dopo i primi grandi acquisti che ha effettuato nelle scorse settimane. L’obiettivo è quello di completare la rosa di Massimiliano Allegri portando alla corte dell’allenatore gli altri giocatori necessari per costruire una rosa sempre più ambiziosa. Una squadra che sappia imporsi in Italia e che possa farsi strada nella prossima edizione della Champions League.

Manca probabilmente ancora un tassello per reparto e la missione sarà quella di accontentare le richieste del tecnico prima dell’inizio del campionato, fissato per il giorno di Ferragosto contro il Sassuolo. Anche se ci sarà tempo fino alla fine di agosto per chiudere le trattative, in alcuni casi i tifosi dovranno avere pazienza.

Calciomercato Juventus, quota 10 per il passaggio di Fabian Ruiz in bianconero

Anche a centrocampo si sta cercando un rinforzo, magari un playmaker ma non solo. Tra i nomi degli obiettivi bianconeri continua a rimanere Fabian Ruiz. E che lo spagnolo sia sul taccuino della dirigenza della Juve lo “conferma” di fatto anche le quote di Olybet.it. Come si legge su agipronews.it infatti gli analisti del bookmaker non sottovalutano la pista Juventus per il giocatore del Napoli. Il suo approdo alla corte di Allegri viene quotato 10 volte la posta. Tuttavia la quota più bassa di volte il suo trasferimento è quella della Atletico Madrid (4.50) che parte dunque in pole position qualora i partenopei decidessero di cedere il calciatore. Atletico che potrebbe duellare con i rivali del Real Madrid, che viene quotato invece sette volte e cinquanta la porta.