Calciomercato Juventus, affare saltato: “colpa” di Pogba

Le dinamiche di calciomercato in casa Juventus cambiano di giorno in giorno, con la società che continua a lavorare a 360 gradi.

In questo momento la squadra di Massimiliano Allegri si trova negli Stati Uniti, dove sta disputando una tournee che finora l’ha vista battere il Chivas per 2-0 e poi pareggiare con il Barcellona per 2-2. Domenica ci sarà l’ultimo test contro il Real Madrid dal quale trarre utili indicazioni.

Purtroppo in casa bianconera è caduta la tegola Pogba. Il calciatore francese si è infortunato al ginocchio ed è tornato in Europa per valutare le possibilità di un intervento o meno. In ogni caso per lui si prevede uno stop che, di fatto, potrebbe cambiare i piani di mercato della Juventus. Sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, McKennie non parte più

Bisognerà capire i tempi di recupero di un Pogba che la Juventus ha voluto fortemente per rilanciare le sue ambizioni e che adesso sarà costretto a saltare sicuramente parte della stagione. Ci sarà un nuovo innesto oppure il club potrebbe prendere in considerazione l’idea di trattenere giovani come Rovella o Fagioli. Anche in uscita potrebbe essere congelata la cessione di Weston McKennie. Lo ha sottolineato anche il Daily Mail in Inghilterra. Il centrocampista americano è ormai da tempo nel mirino del Tottenham, che continua a monitorare la situazione pronto a sferrare l’assalto. Tuttavia adesso che la situazione Pogba ha scombussolato i piani del club, difficilmente la Juventus direbbe sì alla sua partenza. Del resto McKennie è un centrocampista che sa inserirsi e che garantisce un buon bottino di gol. Allegri senz’altro lo chiamerà in causa vista l’assenza del francese.