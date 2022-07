Calciomercato, tentativo disperato della Juventus per Wijnaldum

Calciomercato, cambiano improvvisamente le strategie della società bianconera dopo l’infortunio capitato a Pogba.

Una pazza idea: provare ad inserirsi in extremis nella trattativa, ormai ai dettagli, tra il Psg e la Roma per Georginio Wijnaldum. Un tentativo quasi disperato che ha cominciato a prendere piede non appena ci si è accorti della gravità dell’infortunio occorso a Paul Pogba durante la tournée americana. Il centrocampista francese potrebbe restare fermo un paio di mesi per via della lesione al menisco, ma se si dovesse optare per la sutura i tempi di recupero si allungherebbero notevolmente. E non è da escludere che per l’ex Manchester United, ritornato alla Juventus a parametro zero, arrivino a dilatarsi fino al 2023.

Lo stop del campione del mondo in carica è destinato a cambiare le carte in tavola. La dirigenza della Juventus sarà costretta a rivedere i suoi piani e modificare alcune strategie nel calciomercato in corso. Se Pogba resterà fermo fino a dicembre è abbastanza logico che il direttore sportivo Cherubini dovrà giocoforza cautelarsi con un altro centrocampista.

Calciomercato, tentativo fuori tempo massimo per l’olandese

Wijnaldum, reduce da una stagione da “esubero” a Parigi aveva suscitato a più riprese l’interesse della Juventus. Sulle sue tracce, a giugno, c’era anche il Milan, ma anche per quanto riguarda i rossoneri si trattò esclusivamente di sondaggi. Nelle scorse ore ha invece affondato il colpo José Mourinho, convinto che l’acquisto dell’esperto centrocampista olandese che ha vissuto i suoi anni migliori al Liverpool possa alzare sensibilmente il livello del suo centrocampo. La trattativa per Wijnaldum sembrerebbe già definita e nei prossimi giorni l’ex giocatore dei Reds potrebbe indossare la maglia giallorossa. Tentativo fuori tempo massimo dunque quello dei bianconeri, secondo quanto riporta anche il giornalista Augusto Ciardi sul suo profilo Twitter.