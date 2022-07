Juventus, nuovo regalo entro la fine dell’anno: si chiude a 47 milioni.

Secondo quanto riportato da fonti certe nelle ultime ore sembrerebbe ufficiale la volontà della Juventus di farsi un regalo da ben 47 milioni di euro entro la fine dell’anno. Dopo un calciomercato che fino ad ora è stato importante, ma che non ha comportato spese folli per costi di cartellino o commissioni per gli agenti, allora la possibilità di arrivare a chiudere questo affare sembra effettivamente molto concreta.

Il regalo in questione non è esattamente un nuovo e fenomenale calciatore che la Juventus ha puntato ed ha deciso di comprare definitivamente ma un qualcosa che riguarda un luogo dove tutti i calciatori che fanno parte della famiglia Juventus si ritrovano: la Continassa. Infatti, ad oggi il luogo di allenamento della Juventus, la Continassa appunto, è solamente stata presa in affitto dalla società bianconera, la quale paga ben 2.9 milioni di euro di affitto ogni anno per tutta la proprietà, che non è composta solamente dal campo di allenamento ma anche da uffici, sale riunioni, sale video, centro di fisioterapia e tanto altro.

Calciomercato Juventus, entro la fine dell’anno la Continassa sarà di proprietà

Nonostante la piena volontà del fondo Juventus di chiudere la trattativa per l’acquisto delle strutture, secondo quanto riportato da Oddenino ci sarebbero prima delle criticità da risolvere: secondo l’esperto, infatti, la società potrebbe trovare una prima difficoltà nell’opposizione del Ministero della Cultura, che potrebbe esercitare un diritto di prelazione sull’immobile; un’altra criticità, invece, potrebbe esserci qualora il costo della trattativa aumentasse a più di 47.6 milioni di euro per motivi burocratici e di bilancio. Nonostante ciò le sensazioni sono più che positive: è molto probabile che la Juventus alla fine dell’anno avrà una casa di proprietà.