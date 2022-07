Calciomercato Juventus, game over Allegri: “sentenza” UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Allegri non può più nulla: la sentenza ufficiale spazza via le ultime velleità di piazzare il colpo.

L’acquisto di un vice Vlahovic in quest’ultimo segmento della sessione estiva di calciomercato è considerato di grande importanza in casa Juventus: il primo nome sulla lista continua ad essere Alvaro Morata, ma almeno per il momento non si segnalano novità in tal senso, con l’Atletico Madrid che continua a chiedere almeno 25 milioni per lasciar partire il prodotto del vivaio del Real Madrid.

Nella ventaglio di nomi legato alle alternative, un profilo che stuzzica e non poco Max Allegri è quello di Arnautovic: l’attaccante austriaco del Bologna sarebbe stuzzicato all’idea di compiere il grande salto, in quello che “rischia” di configurarsi come uno degli ultimi treni importanti della sua carriera. Tuttavia, i felsinei non hanno alcuna intenzione di privarsi del gioiello più fulgido della propria rosa, a “protezione” del quale hanno eretto un vero e proprio muro. Le dichiarazioni rilasciate dal ds dei rossoblu, Marco Di Vaio, a “Il Resto del Carlino” certificano questo status quo.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Di Vaio su Arnautovic

Ecco quanto dichiarato da Di Vaio: “Arnautovic? Resta, abbiamo parlato con il fratello: lo vedo dentro alla squadra e al progetto, conosce molti giocatori: se può, ci dà una mano, resterà con noi tanti anni. La volontà nostra da qui in avanti è quella di non cedere più nessuno.”

Parole che sanno di sentenza ufficiale, dunque, anche se le vie del mercato in questo senso, sanno essere davvero infinite…