Calciomercato, sì di Milinkovic alla Juventus: l’affare è maxi

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic stuzzicato all’idea di approdare in bianconero: ecco il possibile maxi affare.

L’infortunio di Paul Pogba – del quale saranno stimati con esattezza i tempi di recupero dopo gli esami strumentali a cui si sottoporrà l’asso francese nel corso dei prossimi giorni – non può essere preso sotto gamba da una Juventus il cui obiettivo dichiarato, ormai, è quello di ritornare a competere con veemenza su tutti i fronti nei quali è invischiata.

E così, accanto al “solito” Paredes, nelle ultime ore è ritornata in auge la pista che porta a Milinkovic Savic, vecchio pallino di Max Allegri mai tramontato. Le indiscrezioni rilanciate da “Il Messaggero” riferiscono della possibilità di imbastire un’operazione a circa 60-65 milioni di euro, cifra che la Juve potrebbe raggiungere attraverso l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai biancocelesti. Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, per il classe ’95 nativo di Lleida potrebbe essere giunto il momento del definitivo salto di qualità, anche se al momento la mezzala serba non sta puntando i piedi in vista di una rottura imminente con il club della Capitale.

Calciomercato Juventus, Zampini sul futuro di Milinkovic-Savic

Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Massimo Zampini – da sempre molto attento alle vicende inerenti la “sfera” Milinkovic – ha fornito diversi spunti alquanto interessanti, svelando come il gradimento del calciatore nei confronti dell’opzione Juve non possa essere trascurato. Ecco le sue parole: “Lui vuole la Juve: c’è un agreement con Lotito, il base al quale se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe partire. 60-65 milioni? Può darsi, ho la sensazione che alla Lazio piacciano profili come Fagioli o Rovella: calciatori dallo stipendio basso, futuribili e forti.