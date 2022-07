Calciomercato Juventus, arriva dall’Atalanta: il budget è quello giusto

Cosa succederà nei prossimi giorni nel calciomercato della Juventus. È questa è la domanda che si pongono i tifosi bianconeri.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A e Allegri sta testando uomini e schemi negli Stati Uniti dove la sua squadra sta disputando una serie di amichevoli di prestigio. L’ultima si giocherà domenica nelle prime ore della notte italiana contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Nel frattempo la società prosegue nel suo lavoro sul mercato, cercando di chiudere al più presto le trattative già imbastite e trovare una collocazione a quei giocatori che non rientrano nei piani della società. La priorità riguarda l’attacco, dove la società sta cercando un calciatore che sappia ricoprire più zone del campo. Essere il vice di Vlahovic ma anche capace di giocare come esterno.

Calciomercato Juventus, prende corpo l’ipotesi Muriel

Non è affatto un mistero che il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe il ritorno di Alvaro Morata. Che conosce già bene gli schemi juventini e ha le caratteristiche ideali per completare il reparto offensivo. L’Atletico Madrid però non è intenzionato a fare sconti e per questo motivo sembra complicato che lo spagnolo possa tornare a vestire il bianconero. Come ha spiegato Alfredo Pedullà sul suo sito il budget dei bianconeri per prendere l’attaccante si aggira sui 15 milioni di euro. Somma con la quale difficilmente si riuscirà a convincere l’Atletico. Per questo motivo prende piede un’altra pista, quella che porta a Muriel dell’Atalanta. Attaccante ormai esperto, che conosce la serie A e può svariare sul fronte offensivo. L’Atalanta, che ha comunque preso altri elementi per rinforzarsi davanti, per 15 milioni sarebbe pronta a lasciarlo partire.