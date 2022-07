Calciomercato, l’estate dei grandi ritorni: “Pjanic alla Juventus”

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Non solo Morata nei possibili ritorni. Pjanic potrebbe diventare obiettivo.

Sono passate nemmeno troppe stagioni dall’addio di Pjanic ma sembra passata un’eternità. Il giocatore ha sempre dimostrato un forte attaccamento ai colori e all’ambiente, tanto che non manca mai di ricordarlo sui social. L’avventura di Pjanic al Barcellona non è stata, di certo, tra le più fortunate.

Il prestito al Besiktas e poi il ritorno in Spagna, al Barcellona. Il giocatore però non fa parte dei piani di Xavi e quindi un suo addio sembra la cosa più scontata. La Juventus è in azione per chiudere alcune trattative importanti ma non escluderebbe, in caso, appunto, qualcosa dovesse andare storto con gli attuali giocatori in stand-by, un clamoroso ritorno del bosniaco.

Calciomercato Juventus, Pjanic ritorna ad una condizione

Allegri ha dimostrato di avere un certo feeling con alcuni dei suoi ex giocatori e Pjanc è uno di questi. Con Allegri, Pjanic ha saputo dare il meglio di se regalando prestazioni importanti e raggiungendo obiettivi massimi, come anche la finale di Champions League.

Come scrive ‘Calciomercato.com’, il centrocampista potrebbe fare comodo ai bianconeri in questo momento, soprattutto dopo l’infortunio imprevisto di Pogba. Il bosniaco pertanto potrebbe essere valutato come opportunità ulteriore nel caso le trattative con gli obiettivi primari dovessero complicarsi. Staremo a vedere cosa deciderà la Juventus in tal senso.