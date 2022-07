Addio Juventus, Rabiot “sceglie” la Champions: destinazione mai svelata prima

Calciomercato Juventus, la nuova destinazione di Rabiot potrebbe stravolgere immediatamente la situazione. Ecco cosa succede.

Rabiot potrebbe lasciare la Juventus e la sua destinazione sarebbe una sorpresa. Negli scorsi giorni si era parlato della possibilità di un ritorno a Parigi, al Psg. Laddove, appunto, il francese aveva lasciato un piano “incompiuto”. Ma stando alle ultime indiscrezioni l’ultima, sempre più probabile, destinazione sarà comunque in Francia ma non il Psg.

Ci sarebbe infatti il Monaco nel futuro di Adrien. Dopo l’infortunio di Pogba, la Juventus aveva quasi pensato di toglierlo sul mercato ma lo stesso giocatore avrebbe aperto alla possibilità di andarsene. Come detto poc’anzi la principale candidata rimane il Monaco ma ad una condizione…la qualificazione in Champions League.

Rabiot al Monaco se si qualifica in Champions League

Ebbene, tutto potrebbe dipendere dal passaggio effettivo in Champions League, con tanto di qualificazione. L’entourage del giocatore e il club francese hanno deciso di aggiornarsi dopo i preliminari di Champions. Ci sarà da superare l’ostacolo Psv e poi i playoff. Un percorso certamente non semplice ma comunque possibile, così come la trattativa per Rabiot in Francia.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista francese è sempre uno dei preferiti dal club francese. La Juventus valuterebbe la cessione ad un prezzo congruo e lo stesso aprirebbe alla possibilità di ritornare, da subito, in Ligue 1.