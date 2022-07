Cristiano Ronaldo e quel cerchio che finalmente si chiude: il ritorno è realtà

Si sta facendo sempre più rovente il calciomercato della Juventus quando ormai manca davvero pochissimo alla fine del mese di luglio.

Il campionato è ormai alle porte, inizierà il prossimo 15 agosto per i bianconeri con il match contro il sempre temibile Sassuolo di Berardi. Nel frattempo la dirigenza è costantemente al lavoro per far sì che mister Allegri possa avere un organico al completo, o quasi, anche se ci sono sempre delle variabili difficili da prevedere che possono scombussolare i piani. Stiamo parlando ovviamente dell’infortunio di Pogba.

La probabile lunga assenza dal campo del campione francese rimette in cima alle priorità del club torinese la ricerca di una nuova figura a centrocampo, di un playmaker che detti i tempi della manovra. Ma non bisogna dimenticare che la Juventus ha assolutamente bisogno anche di volti nuovi in attacco, dove anche numericamente c’è bisogno di qualche innesto.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può tornare allo Sporting Lisbonia

Il nome in cima alle preferenze di mister Allegri rimane quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo è tornato all’Atletico Madrid ma la Juventus spera in extremis di convincere i colchoneros a cederlo a cifre più abbordabili. A proposito di possibili ritorni, potrebbe presto concludersene un’altro, ma non per i colori bianconeri.

Infine #CR7 sceglie e mette d’accordo tutti: la sua storia, la coscienza, la Champions, la famiglia, la sua gente. Nella stagione 2022/23, quella del Quinto Mondiale, vestirà la maglia dello @Sporting_CP 🇵🇹 — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 29, 2022

Come ha spiegato infatti Momblano Cristiano Ronaldo avrebbe rotto gli indugi sul suo futuro. E la sua potrebbe essere una scelta di cuore, visto che l’ex campione bianconero sarebbe vicino a vestire la maglia del “suo” Sporting Lisbona, il club nel quale è esploso diventando poi un big del calcio mondiale.