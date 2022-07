Calciomercato, dal Bayern alla Juventus: gratis per un anno

By

Sono giorni davvero ad alta intensità per il calciomercato di una Juventus che sta cambiando pelle praticamente in tutti i reparti.

La dirigenza finora ha fatto degli sforzi molto importanti per portare a Torino calciatori del calibro di Pogba, Bremer e Di Maria. Elementi di spessore per elevare la qualità di un organico che vuole tornare a vincere al più presto. L’infortunio del centrocampista francese è un imprevisto che i bianconeri sperano di poter presto superare, il “polpo” comunque sarà costretto a saltare la prima parte della stagione.

Nel frattempo però la dirigenza sta cercando anche gli altri tasselli. Che a quanto pare potrebbero essere tre. Ad Allegri serve assolutamente un nuovo attaccante, giocatore che sia in grado di coprire più ruoli del reparto offensivo. Però c’è bisogno anche di un playmaker, di un elemento che sappia dettare i tempi della manovra. E in casa Juventus si sta cercando anche un rinforzo in difesa.

Calciomercato Juventus, Pavard in prestito per la difesa

A sinistra ad esempio sono stati accostati come possibili rinforzi bianconeri Emerson Palmieri, Raum e Udogie. Attenzione però anche ad un’altra possibile pista che potrebbe prendere quota nel corso dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da “Tuttojuve” infatti alla Juventus sarebbe stato proposto Benjamin Pavard, esperto difensore del Bayern Monaco che può giocare sia a destra che centrale. Elemento di spessore internazionale e di provata esperienza. Il calciatore è in uscita dalla squadra bavarese e sono tanti i club sulle sue tracce. La trattativa potrebbe essere impostata sul prestito con diritto di riscatto, operazione che dunque almeno inizialmente potrebbe non essere molto onerosa.