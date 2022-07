Calciomercato Juventus, fa tutto Pogba: strappato il sì di Firmino

Calciomercato Juventus, l’infortunio del centrocampista francese cambia gli scenari di mercato: ecco le prossime mosse per rinforzare l’attacco.

Paul Pogba continua a tenere la Juventus con il fiato sospeso. L’infortunio patito dal centrocampista francese durante la tournée statunitense obbliga i bianconeri a stravolgere e ripensare alcune strategie di mercato che soltanto pochi giorni fa apparivano ben delineate. La sensazione è che per sapere quale “strada” deciderà di percorrere il “Polpo” – il rischio di dover saltare il Mondiale e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri non è del tutto scongiurato – bisognerà aspettare ancora. Si parla della prossima settimana, al massimo mercoledì, quando il giocatore si recherà un Francia per un secondo consulto.

Tutto ruota intorno alla possibilità di evitare l’intervento di sutura, quello che richiederebbe diversi mesi di stop rispetto alla meno “impattante” meniscectomia. Dal responso degli specialisti dipenderanno le prossime mosse della Vecchia Signora. Che senza l’infortunio di Pogba si sarebbe concentrata quasi esclusivamente sull’operazione attaccante.

Calciomercato Juventus, non è tramontata del tutto l’ipotesi Firmino

Già, perché prima di sistemare il centrocampo, la priorità era trovare qualcuno che potesse dare ulteriore profondità al reparto avanzato e dare il cambio a Dusan Vlahovic. Ma lo stop a cui dovrà giocoforza osservare l’ex Manchester United cambia le carte in tavola. Come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista di DAZN Orazio Accomando, la Juventus non spenderà 20 milioni per un attaccante. Proverà a cercare invece una soluzione low cost, come ad esempio Memphis Depay in uscita dal Barcellona dopo l’arrivo di Lewandowski.

Firmino: trattativa oggi in fase di stallo, ma resta il si del 🇧🇷. Il mercato della Juve ruota attorno a Pogba. In caso di lungo stop, difficilmente la Juve spenderà 20M per un attaccante. Più un nome low-cost (si Depay, no Muriel). Entro mercoledi sarà chiarita situazione Pogba. — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 30, 2022

Resta in ballo, nonostante le smentite di Jurgen Klopp, l’ipotesi Firmino. La trattativa per il centravanti del Liverpool è bloccata ma rimane il sì del brasiliano alla Juve.