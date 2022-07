Calciomercato, Tuttosport sgancia la bomba: “Pjanic alla Juventus”

Il calciomercato della Juventus sta vivendo una fase davvero cruciale, con Allegri che aspetta i rinforzi prima del via del campionato.

Ormai manca davvero pochissimo, un paio di settimane e poi la serie A ripartirà per la gioia dei tifosi che attendono i loro beniamini sul campo. Nel frattempo la Juventus si sta allenando duramente e sta disputando alcune amichevoli che serviranno a testare il livello raggiunto. Stanotte, ore 4 italiana, ultimo test negli States per affrontare il Real Madrid.

Ma è chiaro che l’attenzione di tutti è rivolta anche al mercato. Nel quale la Juve dovrà ancora cercare altre pedine. Serve assolutamente una punta, ma anche un playmaker che sappia dettare i tempi della manovra. Ora che si dovrà rinunciare per un periodo a Pogba è il centrocampo ad essere prioritario. Con la dirigenza che a quanto pare sta seguendo diverse piste.

Calciomercato Juventus, Pjanic torna di moda per la regia

Sono ormai giorni che ai bianconeri viene accostato Leandro Paredes, giocatore che conosce benissimo il nostro campionato e che sarebbe pronto a lasciare il Psg. Tuttavia la trattativa con l’argentino pare essere bloccata dalle cessioni che dovranno prima essere effettuate, su tutte quella di Arthur. Come ha spiegato Tuttosport però in casa Juventus starebbe rispuntando l’idea Pjanic. Il bosniaco, che conosce già bene l’ambiente torinese e gli schemi di Allegri, non è un intoccabile a Barcellona, tutt’altro. E’ pronto a giocarsi le sue chance con Xavi ma sa bene di non essere un titolare. E i blagrana, dopo una campagna acquisti molto onerosa, devono cedere alcune pedine. Dopo una stagione al Besiktas altalenante il calciatore è molto voglioso di riscattarsi e la Juve sarebbe il suo approdo ideale.