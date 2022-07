Juventus, infortunio Pogba | I tempi di recupero chiave della decisione

Manca sempre meno all’inizio del campionato di serie A e le trattative di calciomercato della Juventus sono sempre aperte.

La società bianconera sta ormai lavorando da tanto tempo per far sì che gli uomini di Allegri possano lottare per la conquista dello scudetto e per compiere un cammino importante nella prossima edizione della Champions League. Per questo sono già stati messi a segno diversi colpi di spessore anche se purtroppo uno dei volti nuovi sarà costretto ai box per infortunio.

Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba, che nelle prossime ore dovrà prendere una decisione molto importante, d’accordo ovviamente con il club. Il francese rischia infatti non solo di saltare le prime partite di campionato ma soprattutto – in caso di operazione – di saltare con la Francia il tanto atteso mondiale che si giocherà tra novembre e dicembre in Qatar.

Juventus, per Pogba nuovo probabile consulto in Francia

Una decisione va presa, e anche in fretta, come detto. La Juventus ha la necessità di capire per quanto tempo il giocatore dovrà rimanere fuori dai giochi. Anche per modificare eventualmente le sue strategie di mercato. Pogba è tornato in Italia e – come spiega Tuttosport – sta riflettendo sulla possibilità di operarsi o meno al menisco laterale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono ben diversi: senza finire sotto i ferri si potrebbe cercare di tornare in campo nel giro di due mesi, altrimenti lo stop sarebbe più lungo e l’addio al mondiale una conseguenza inevitabile. Il quotidiano sportivo spiega che il centrocampista nella prossima settimana dovrebbe recarsi a Lione per un nuovo consulto.