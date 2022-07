Calciomercato Juventus, richiesta ufficiale: il ritorno che manda ko l’Inter

Non solo ingressi in casa Juventus in questa fase del calciomercato, la dirigenza sta pensando ad effettuare anche alcune cessioni.

Sono giorni davvero di fuoco per quanto riguarda le trattative dei bianconeri. Sta per iniziare il mese di agosto il tempo inizia a stringere per portare a casa quei giocatori richiesti da Allegri. Finora alla corte dell’allenatore livornese sono arrivati Bremer, Pogba e Di Maria, ma non bisogna dimenticare che sono tanti gli elementi che hanno lasciato la squadra alla fine della passata stagione.

Serve dunque un nuovo attaccante e anche un giocatore che a centrocampo sappia dettare i tempi della manovra. Attenzione poi a quanto potrebbe accadere in difesa, visto che si cerca ancora un esterno e potrebbero esserci delle novità anche al centro, visti i rumors che si stanno registrando proprio in queste ore.

Calciomercato Juventus, l’Empoli punta al ritorno di Rugani. Assalto a Milenkovic?

Come ha rivelato il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, l’Empoli avrebbe chiesto ufficialmente alla Juventus il difensore centrale Daniele Rugani. I toscani infatti vorrebbero il suo ritorno per sostituire il partente Viti, ceduto in Ligue1 al Nizza.

#Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può tornare su #Milenkovic (che piace anche all’#Inter) dopo i contatti di due settimane fa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 31, 2022

Una trattativa da non sottovalutare, perchè in caso di cessione di Rugani allora la Juventus dovrebbe accelerare per trovare un altro difensore. Individuato già in Milenkovic della Fiorentina, calciatore capace di giocare anche a destra. Il difensore viola piace anche all’Inter, ma i bianconeri sono pronti ad effettuare il sorpasso decisivo.