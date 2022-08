Calciomercato Juventus, vice Vlahovic on fire: pronto il “ritorno”

Calciomercato Juventus, si infiamma nuovamente lo scenario per il “ritorno” di fiamma in attacco. Ecco il vice Vlahovic.

Come più volte evidenziato in questi mesi, a partire dall’inizio di giugno, dopo una stagione complicata come quella scorsa, a Torino erano chiamati dal non semplice incarico di dover limare una rosa che ha palesato plurime defezioni in questi anni, frutto di costruzioni non sempre esatte e di cambiamenti in panchina che hanno impedito di catalizzare una vera e propria continuità.

L’operato di Cherubini è stato fin qui pressoché felice, come evidenziato dallo spessore e dall’importanza dei tre nomi approdati, rappresentanti l’ideale da un punto di vista tecnico-tattico nonché i giusti elementi anche economicamente.

Il filo rosso del modus operandi fin qui adoperato continuerà ad essere questo anche prossimamente, alla luce delle ultime ma fondamentali limature richieste da Allegri alla dirigenza e la cui importanza è ben nota alla piazza tutta.

L’infortunio di Pogba ha cambiato diverse carte in tavola ma non ha comunque impattato su quella che sarà la necessità di intervenire anche in attacco. Seppur consapevole di dover rivalutare alcuni aspetti circa i programmi inizialmente ponderati per la regione mediana, anche quella offensiva ha bisogno di aggiustamenti, al fine di aumentare la profondità dello scacchiere.

Calciomercato Juventus, spunta nuovamente Milik per l’attacco

Da tempo si parla di un degno vice-Vlahovic, a maggior ragione se si pensa alla perdita, forse momentanea, di un giocatore eclettico quale Alvaro Morata. L’avverbio su usato è legato allo scenario di cui raccontatovi, secondo il quale lo spagnolo potrebbe far rientro a Torino, complice la sua relegazione tra le fila dell’Atletico e la condivisa volontà di riportarlo definitivamente all’ombra della Mole.

Forte dell’esperienza e saggezza accumulata negli anni, Cherubini è ben consapevole però dell’importanza di avere sempre delle strade aperte e delle alternative, come restituitoci anche dal suo monitoraggio di altre piste. A queste, secondo TuttoJuve.com, potrebbe aggiungersi nuovamente quella di Arek Milik.

L’ex Napoli era stato seguito proprio in quella fase di rottura con il club di De Laurentiis e viene ora da un buon biennio in Ligue 1. Seguito anche dal Borussia Dortmund che lo vorrebbe in prestito per ovviare al triste imprevisto abbattutosi sulla vita e la carriera di Haller, su di lui si registrano alcuni sondaggi anche da parte della Vecchia Signora. Seguiranno aggiornamenti.