Calciomercato Juventus, nuova proposta per ottenere semaforo verde

Sono giorni decisamente caldi per il calciomercato di una Juventus che non fa mistero di voler tornare al più presto a vincere in Italia e in Europa.

La società bianconera sta cercando di chiudere le altre trattative che dovranno portare elementi di spessore alla corte di Massimiliano Allegri. Solo così si potrà pensare ad una Juve sempre più competitiva e ambiziosa. La fortuna non ha dato finora una grossa mano ai bianconeri, visti i tanti infortuni che si sono registrati. Problemi che potrebbero anche far cambiare le strategie di mercato.

A centrocampo, nonostante gli stop di Pogba e McKennie, si continua a pensare a vendere. Il club punta non solo a recuperare magari un piccolo tesoretto da poter reinvestire. Ma pensa ad abbattere il monte ingaggi, per questo motivo è arrivata la risoluzione dell’accordo con Ramsey e non si direbbe di no ad una eventuale partenza di Rabiot di fronte ad una offerta convincente.

Calciomercato Juventus, nuova offensiva del Valencia per Arthur

Sulla lista dei partenti continua ad esserci anche Arthur. Il regista brasiliano non ha convinto del tutto Allegri e il suo è uno degli ingaggi importanti. Via libera dunque per la sua cessione, con il Valencia che al momento pare essere la squadra maggiormente interessata. Come spiega Sportmediaset, gli spagnoli sono pronti a rilanciare l’offensiva dopo che il primo tentativo è andato a vuoto. Il Valencia aveva chiesto Arthur in prestito pagando la metà dell’ingaggio. Proposta che però non ha convinto la Juventus a dare il semaforo verde per il suo addio. La nuova offerta stavolta convincerà il club torinese?