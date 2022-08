Calciomercato Juventus, è cambiato tutto: firma con la clausola

Calciomercato Juventus, evoluzione e grande cambiamento nella trattativa che sembrava essere ormai delineata.

Le campagne acquisti sono spesso ricche di grandi novità e sorprese, soprattutto in una parentesi dove gli interessi in gioco sono importantissimi e ogni singolo dettaglio può fare la differenza.

Da tempo, dunque, siamo abituati all’assistere al presentarsi di tanti e repentini cambiamenti durante il calciomercato e non solo. Basti pensare alla trattativa per il rinnovo di Dybala, fino al mese di ottobre considerato come una formalità, divenuta poi col tempo sempre più complicata prima che le strade si separassero definitivamente. In tale ottica, dunque, riportiamo gli ultimi aggiornamenti legati al colpo a centrocampo che da tempo la Juventus sta inseguendo.

Per essere più precisi, in realtà, Cherubini credeva che l’approdo di Pogba permettesse di restare più tranquilli in vista della prossima stagione, complice l’importanza del giocatore e le sue caratteristiche, rappresentanti esattamente tutto ciò che mancava alla regione centrale dello scacchiere di Allegri.

Calciomercato Juventus, telenovela Fabian Ruiz: rinnovo con clausola

Come sappiamo, però, l’infortunio rimediato in America costringerà gli addetti ai lavori a fare delle valutazioni diverse e provare un qualche affondo importante e funzionale ma che al contempo risulti sostenibile economicamente.

Nella lunga lista di profili monitorati, figura da qualche tempo anche Fabian Ruiz, fino a qualche ora fa considerato come ai margini del progetto Napoli in seguito ad un’incrinatura di rapporti che sembrava poter generare uno scenario simile a quello vissuto da Milik.

Lo spagnolo desidera da tempo la Liga e, in particolar modo, il Real Madrid, come emerso anche dai suoi reiterati rifiuti di fronte alle proposte contrattuali di De Laurentiis. Come osserva “Il Mattino“, c’è stato però un avvicinamento tra le parti in questi giorni e prossimamente si potrebbe assistere ad una fumata bianca per un rinnovo a 2.5 milioni di euro a stagione.

Condicio sine qua non, però, l’inserimento di una clausola vantaggiosa per il centrocampista che dovrebbe attestarsi sui 30 milioni.