Calciomercato Juventus, Napoli senza pietà: 30 milioni

Calciomercato Juventus, il Napoli non si tira indietro, anzi, rilancia sull’attaccante. Adesso è sfida assoluta ai vertici.

Il Napoli sembra deciso su un giocatore in particolare. Si tratta di Raspadori che è finito nel mirino del club partenopeo. Il talento del Sassuolo, adesso, avrebbe già un’offerta importante. De Laurentis sarebbe infatti disposto ad offrire 30 milioni al Sassuolo per garantirsi il cartellino dell’attaccante italiano.

Un colpo “basso” per i bianconeri che lo stanno seguendo da temo. Raspadori è sempre nei radar della Vecchia Signora sia per caratteristiche tecniche ma soprattutto come mentalità. Un giocatore italiano che è già capace di fare la differenza con tanti gol. Lo score personale parla chiaro ed insieme a Scamacca, già andato al West Ham, lui è l’altro gioiello neroverde in uscita.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe fatto passi in avanti nella trattativa. Come scrivono da la ‘Repubblica di Napoli’, il club azzurro avrebbe già incassato il sì dello stesso Raspadori da qualche giorno.

Ci sarebbe anche l’accordo sull’ingaggio che ammonterebbe a 2,5 milioni di euro. Il Sassuolo ne chiede cinque ma l’offerta del Napoli di 30 milioni sembra concreta. Staremo a vedere se ci sarà un rilancio ufficiale dei bianconeri che in questo momento, nonostante i grandi movimenti di qualche mese fa, sembrano in svantaggio sulla controparte ai vertici.