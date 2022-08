Calciomercato Juventus, poker per il difensore | Destinazione a sorpresa

Calciomercato Juventus, quattro squadre per il difensore bianconero. Adesso si può trattare e l’operazione sblocca il colpo in entrata.

La Juventus potrebbe valutare un’altra clamorosa uscita per permettersi il colpo “proibito” in difesa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni i bianconeri potrebbero decidere di cedere Rugani. Su di lui si sarebbero mosse ben quattro squadre.

Rugani è un giocatore che piace molto in Serie A. Per il centrale italiano si sarebbero mosse Sampdoria, Hellas Verona, Empoli e dall’estero anche il Galatasaray. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore, adesso, si sarebbe preso alcuni giorni per pensare e capire quale potrebbe essere la sua nuova destinazione. Come scrivono da ‘informazione.it’ in caso di cessione del difensore la Juventus andrebbe a comprare poi Milenkovic della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Rugani out e Milenkovic in | La dirigenza ha deciso

In caso di cessione di Rugani i bianconeri dirotterebbero immediatamente sull’opzione Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è il giocatore preferito dai bianconeri e arriverebbe intorno ad una cifra di 15 milioni di euro.

Come sappiamo su di lui si starebbero muovendo anche altri club esteri ma la Juventus dovrà prima incassare la cessione di Rugani che potrebbe quindi rimanere in Serie A oppure scegliere il Galatasaray anche se le ultime indiscrezioni lo danno più vicino alla Sampdoria. Staremo dunque a vedere cosa succederà.