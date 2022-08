Calciomercato Juventus, ultim’ora UFFICIALE: c’è il ritorno

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale il giocatore si trasferisce a titolo definitivo nella squadra di Serie A.

Adesso c’è l’ufficialità della trattativa, il giocatore bianconero Kastanos si trasferisce a titolo definitivo alla Salernitana in Serie A.

Il comunicato arriva direttamente dal club bianconero, che nella pagina social della JuvnetusFC Youth comunica la chiusura della trattativa con il club campano. Un colpo a titolo definitivo che quindi dice addio ad uno dei giocatori che erano sul mercato.

Calciomercato Juventus, Kastanos a titolo definitivo alla Salernitana

Adesso è arrivata l’ufficialità che conferma la trattativa. I bianconeri stanno lavorando ad alcuni colpi in uscita prima di avanzare per le prossime trattative in entrata. Resta sempre un forte interesse per il vice Vlahovic, diversi nomi sono stati sondati e adesso bisognerà capire se è possibile o no un ritorno di Alvaro Morata che continua ad essere il primo obiettivo offensivo.

Ma stando alle ultime indiscrezioni anche un altro difensore potrebbe salutare la Juventus, si tratterebbe di Daniele Rugani che a piace ad almeno tre club dalla Serie A. Con il suo addio i bianconeri virerebbero sul possibile grande colpo Milenkovic dalla Fiorentina.