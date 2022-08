Juventus, l’annuncio a TVPLAY | “Pogba ha deciso sull’operazione”

Il mese di agosto è iniziato e ormai manca sempre meno al debutto in campo della Juventus, fissato a Ferragosto contro il Sassuolo di Dionisi.

Partire bene in questo campionato sarà fondamentale per la squadra di Allegri, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto. Anche per questo motivo la rosa sta subendo importanti cambiamenti, con tre giocatori nuovi che sono già arrivati e altrettanti che potrebbero arrivare a Torino da qui alla fine del mese, quando si chiuderà la finestra dei trasferimenti.

Tra i grandi colpi messi a segno dalla Juventus anche Paul Pogba, arrivato a parametro zero dopo aver chiuso la parentesi con il Manchester United. Il calciatore francese però è stato subito sfortunato, visto che ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo. Per quanto? E’ un interrogativo ancora in atto, considerato che il “polpo” dovrà decidere se operarsi o meno per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro.

Juventus, Della Valle: “Pogba non si opera, punta a giocare il mondiale”

La giornalista Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport è stata ospite della TvPlay di Calciomercato.it ed ha parlato proprio della decisione del calciatore francese riguardo il suo stop. “Sicuramente l’infortunio di Pogba influenzerà il mercato della Juventus, al momento il giocatore non vuole fare l’operazione e si dovrebbe optare per l’opzione conservativa. In questo modo lui prova ad evitare di saltare il Mondiale”. Altro infortunato della rosa bianconera è McKennie, lo stop dell’americano comunque dovrebbe essere decisamente più breve rispetto a quello del compagno. “Il giocatore dovrà portare un tutore per tre settimane, poi potrà cominciare ad allenarsi. Un mese è una versione molto ottimistica, quindi credo ci vorrà almeno un mese e mezzo” ha detto ancora Fabiana Della Valle.