Calciomercato Juventus, Allegri punta i piedi: da Londra ultimatum per l’esterno

Calciomercato Juventus, l’allenatore toscano attende con ansia altri acquisti dopo Pogba, Di Maria e Bremer: ore decisive per l’attaccante.

La bilancia delle entrate e delle uscite, al momento, pende a favore delle seconde. Per adesso, infatti, si contano più gli addii che i nuovi volti in casa Juventus. Il mercato non è affatto chiuso, c’è ancora un mese per raggiungere quegli obiettivi che la società si è prefissa, ma la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è lungi dall’essere completa. Hanno salutato Chiellini, de Ligt, Morata, Bernardeschi e Dybala.

Cinque partenze a fronte di tre arrivi: Di Maria, Pogba e Bremer. Tre acquisti indubbiamente importanti, di spessore. Per tornare ad essere competitivi su ogni fronte, però, serve altro. E soprattutto serve agire in fretta. A maggior ragione dopo la lesione al menisco che terrà lontano dai campi da gioco per oltre un mese il centrocampista francese. La Juve aveva puntato su di lui per ridare vigore alla linea mediana ma dovrà farne a meno almeno fino a metà settembre, se tutto procederà per il meglio.

Calciomercato Juventus, s’infiamma la trattativa per Kostic

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un Allegri turbato. L’allenatore livornese è tornato dagli Stati Uniti con più d’una preoccupazione, visto che il mercato bianconero ha subito una battuta d’arresto dopo l’affare Bremer. Manca l’attaccante, il cosiddetto vice-Vlahovic che il tecnico continua a chiedere a gran voce. Non è arrivato neanche il centrocampista (Paredes?), quel playmaker che serve come il pane per consentire ad Allegri di sviluppare la sua idea di calcio. La dirigenza, nel frattempo, si limita a recepire i malumori dell’allenatore e spera di aggiungere al più presto altri nomi alla casella delle uscite: Arthur e Rugani dovrebbero essere le prossime.

Mosse ritenute indispensabili per tornare a investire. Come riporta il quotidiano sportivo romano, sono ore decisive per Filip Kostic. La Juventus ha riallacciato improvvisamente i contatti con l’Eintracht Francoforte per l’esterno serbo, che fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo al West Ham. Da Londra, intanto, dopo aver saputo del nuovo interessamento della Signora avrebbero lanciato un ultimatum ai tedeschi.