Calciomercato, Kostic alla Juventus: il giudizio di Allegri e il giorno decisivo

Calciomercato Juventus, Kostic è sempre un nome che orbita in ottica nuovi acquisti e adesso ci sarebbe la svolta giusta.

La risposta definitiva alla questione Kostic arriverà direttamente da mister Allegri. Perché, come scrive Pedullà su Twitter, entro 48 ore il mister farà sapere alla società cosa preferirà tra un esterno d’attacco o un attaccante. In tal senso, con Morata sempre più difficile, ritornerebbe “di moda” il nome di Kostic in ottica bianconera.

Di conseguenza viste le ultime uscite di Kean, l’attaccante italiano potrebbe, alla fine, rimanere, avendo più spazio rispetto all’anno scorso. Di questo passo la Juventus punterebbe tutto su un esterno puro, com’è appunto lo stesso Kostic.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Kostic è un obiettivo concreto

L’ultima parola spetterà a mister Allegri ma in questo senso sembra ci sia già una buona predisposizione all’acconsentire all’acquisto. Kostic è un profilo idoneo per il panorama bianconera. Giocatore prezioso che andrebbe a ricoprire il ruolo dell’esterno sinistro, regalando, di fatto, un interprete di ruolo ad Allegri.

Per Kostic si tratterebbe di un operazione anche accessibile economicamente. Di conseguenza in assenza di altre opzioni in attacco, la Juventus potrebbe virare definitivamente su Kostic ridando a Kean la possibilità di mettersi in mostra.