Calciomercato Juventus, nessuna offerta ufficiale: cambia campionato

Calciomercato Juventus, non è arrivata nessuna offerta per il giocatore. Andrà all’estero, le ultime.

Le diverse uscite concretizzatesi nelle prime settimane del mercato, unitamente alle defezioni già presenti nello scacchiere e da almeno due anni rappresentanti i maggiori limiti della rosa avevano lasciato intendere sin dal primo momento come questa campagna acquisti sarebbe stata caratterizzata da numerose novità.

Finora, le previsioni iniziali sono state soddisfatte, come evidenziato dai tre importanti approdi targati Arrivabene e Cherubini e fin qui in grado di ovviare alle diverse carenze di una squadra risultante però ancora perfettibile.

Vi abbiamo spesso raccontato in questo periodo delle diverse trattative o dei semplici monitoraggi che abbiano interessato i bianconeri. Abbiamo compreso come queste interessino praticamente tutti i reparti e che, ad oggi, mercoledì 3 agosto, sono prevedibili ulteriori novità anche a centrocampo. Questo soprattutto alla luce dell’infortunio di Pogba che con ogni probabilità porterà gli addetti ai lavori a intervenire nuovamente.

Calciomercato Juventus, futuro all’estero per Milenkovic

Non si sottovaluti però anche quanto inerente alla difesa, laddove si è registrato l’arrivo di Bremer, unitamente a quello di Gatti, ufficiale già dallo scorso gennaio. Soprattutto in vista della probabile uscita di Rugani, però, difficilmente gli ex Torino e Frosinone basteranno ad Allegri.

Ciò spiega il susseguirsi di numerose voci circa le possibilità di assistere a ulteriori interventi. Tra i nomi più caldi c’è da tempo quello di Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina e considerato un degno oggetto di contesa tra Juventus e Inter fino a qualche settimana fa.

Come riferito da “La Nazione“, però, per il serbo non è mai giunta alcun’offerta da Torino. Molto più probabilmente, invece, il giocatore di Belgrado andrà all’estero, dove è seguito da Tottenham e Atletico Madrid.