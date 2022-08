Calciomercato, Morata alla Juventus: la data limite è senza appello

Calciomercato Juventus, lo spagnolo continua ad essere l’obiettivo prioritario. Adesso ci sarà un tentativo speciale.

La Vecchia Signora non molla Morata. L’attaccante spagnolo continua nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi, ad essere l’obiettivo numero uno dei bianconeri per essere il nuovo attaccante di Allegri. Se per Raspadori (che piace) ci sono troppi soldi di mezzo, 30 che chiede il Sassuolo, per Alvaro ci sarebbe anche una strategia economica più sostenibile.

La Juventus quindi ci vuole ancora provare nonostante le già difficili intenzioni di qualche settimana fa. Ad oggi è molto difficile che Simeone se ne privi sostiene ‘La Repubblica’ ma i bianconeri ci proveranno ancora.

Calciomercato Juventus, obiettivo Morata | La dirigenza ci riprova

La Juventus continua ad insistere per lo spagnolo, piace ad Allegri ma soprattutto l’attaccamento alla maglia e ai colori bianconeri ne hanno determinato un phisique du role unico e indispensabile. Alvaro è ciò che serve alla Juventus e per questo motivo la società ci riproverà ancora.

L’occasione potrebbe arrivare quando i bianconeri incontreranno in amichevole i colchoneros a Tel Aviv in un amichevole. In questa occasione la dirigenza proverà a convincere gli spagnoli a cedere il proprio attaccante anche se, come dicevamo poc’anzi, ad oggi è molto difficile che il mister Simeone se ne privi.