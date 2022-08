Calciomercato Juventus, Arrivabene ha deciso. A centrocampo ne arriverà solamente un altro, ecco di chi si tratta.

Di nomi accostati alla Vecchia Signora ne abbiamo sentiti tanti, per qualsiasi regione di campo. Ultimamente sta generando una certa attenzione la questione legata all’attacco, complice l’infortunio di Chiesa e l’assenza di un degno vice-Vlahovic.

Se Di Maria proverà a ovviare all’assenza di qualità generata dall’addio di Dybala, a Torino stanno cercando di comprendere come intervenire al fine di ovviare all’altra seconda nobile sortita in questo reparto, quella di Alvaro Morata. Il mancato accordo tra Juventus e Atletico Madrid ha impedito di concretizzare il passaggio definitivo dello spagnolo all’ombra della Mole Antonelliana dopo due anni di prestito oneroso.

Come dicevamo, i nomi sondati sono diversi e rispondono anche a scenari e caratteristiche diverse. Basti pensare a Depay, Mertens o allo stesso Alvaro, attualmente in pole alla wish list di Allegri e Cherubini e per il quale i tifosi si augurano di poter assistere ad importanti evoluzioni nel prossimo periodo.

Calciomercato Juventus, a centrocampo ne arriverà solamente uno

La copiosità dei giocatori monitorati interessa però anche altre regioni di campo, a partire da una difesa che sembra destinata ad ulteriori modifiche alla luce della possibile uscita di Rugani, più vicino alla Turchia che al Bologna. Al netto della sua non grande centralità all’interno del progetto, la possibile sortita dell’ex Empoli costringerebbe di fatto gli addetti ai lavori a cercare un degno coesistente a Bremer, Bonucci e Gatti.

Non si dimentichi, poi, l’emergenza a centrocampo, da tempo vera e propria urgenza della Juventus. L’approdo di Pogba sembrava poter aver risolto parte di questa problematica ma dopo l’infortunio rimediato dal francese in America si è compresa la necessità di attuare nuove modifiche in questo reparto. Nelle ultime ore è emerso come i tempi di recupero saranno meno importanti del previsto, alla luce della scelta di attuare una terapia preventiva che eviti l’operazione.

Ciò non toglie però il fatto che Arrivabene e Cherubini stiano cercando delle contromisure. Anche in questo caso, i nomi fatti sono numerosi ma il cerchio è destinato a ridursi all’osso. Secondo “La Repubblica” l’unico innesto sarà infatti Leandro Paredes, in uscita dal PSG.