Calciomercato Juventus, cessione Arthur: intesa totale

Calciomercato Juventus, intesa totale e cessione definita. Le ultime sul futuro di Arthur.

Da anni la regione centrale di campo rappresenta uno dei limiti più importanti delle squadre allenate da Sarri, Pirlo ed Allegri. Ormai superati i tempi del maestro Andrea, di Marchisio, del Pogba prime o di Khedira, il reparto mediano ha vissuto importanti difficoltà in queste stagioni, soprattutto in seguito ad errate valutazioni e investimenti.

Basti pensare alla recente e di certo non semplice separazione da Ramsey ma anche ai tanti profili approdati e mai in grado di dimostrare di valere tanto quanto ci si aspettasse inizialmente. Senza voler entrare nello specifico e fare veri e propri nomi, ci limitiamo qui ad evidenziare come Agnelli sia ben consapevole di tale problematica, come dimostrato anche dagli importanti sacrifici fatti nel corso di questo biennio.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Arthur: va al Valencia

Si ricordi, ad esempio, della telenovela Locatelli, alla fine conclusasi con l’approdo all’ombra della Mole Antonelliana di uno dei centrocampisti più promettenti e ricercati della Serie A. All’ex Sassuolo, si aggiunga poi l’investimento intelligente quanto importante che ha riportato Pogba alla corte di Allegri.

Il ritorno dell’amico cestista di Max non è stato però felicissimo, almeno per ora, e potrebbe portare la Juventus a fare altre valutazioni su tale fronte. In attesa di comprendere quali potranno essere gli ultimi approdi, con un Leandro Paredes scalpitante per giungere nuovamente al di qua delle Alpi, a Torino hanno chiuso la trattativa Arthur.

Dopo un’esperienza di due anni, l’ex Barcellona andrà al Valencia, con il quale è stato trovata un’intesa totale. Lo riferisce la penna de “Il Tirreno“, Dario Pellegrini.