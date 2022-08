Calciomercato, la Juventus cala il tris: gioielli in vetrina

Per il calciomercato della Juventus si avvicinano i giorni cruciali, del resto mancano meno di due settimane all’inizio della prossima serie A.

La società bianconera sta cercando di serrare i tempi per riuscire a portare a Torino quei giocatori adatti al progetto calcistico di Massimiliano Allegri. Tre colpi sono stati messi a segno ma ne serviranno altrettanti per far sì che la Juventus possa essere competitiva sia in Italia che in Europa.

A centrocampo finora è stato messo a segno il colpo Pogba ma la sfortuna si è accanita sul calciatore francese. Che per un problema al ginocchio dovrà rimanere fuori dai giochi per un po’ di tempo. Una tegola non da poco per mister Allegri.

Calciomercato Juventus: Fagioli, Rovella e Miretti. Chi rimane?

Proprio i problemi che si stanno verificando a centrocampo, al di là del possibile arrivo di un nuovo playmaker, potrebbero spingere Allegri a trattenere in rosa i giovani che sta valutando in questo periodo. Non bisogna infatti dimenticare che in organico ci sono Rovella, Fagioli e Miretti che in questa prima fase della stagione potrebbero tornare senz’altro utili al tecnico livornese. I primi due sono stati impegnati nelle gare della tournee americana nella quale hanno messo in mostra le loro doti. Miretti invece Allegri lo conosce già bene e sa che contributo potrà dare alla causa. Ci saranno dunque possibili valutazioni da fare nel corso dei prossimi giorni, perché più di uno di loro alla fine potrebbe rimanere a Torino. Su tutti loro c’è l’interesse di alcuni club che li vorrebbero in prestito, ma la Juve al momento se li tiene stretti.