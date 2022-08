Calciomercato Juventus, sorpasso al fotofinish: resta in Serie A

Quando manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A si infittiscono le voci di calciomercato in casa Juventus.

La società bianconera adesso deve iniziare a stringere i tempi e portare alla corte di Allegri quei giocatori necessari per far sì che la squadra bianconera possa puntare a grandi traguardi. Obiettivo ovviamente è quello di vincere lo scudetto e farsi largo tra le big d’Europa in Champions League.

Le prossime mosse della Juventus in chiave mercato si dividono tra acquisti e cessioni. Prima di far arrivare a Torino volti nuovi c’è la necessità anche di sfoltire l’organico per alleggerire il monte degli ingaggi. Specie a centrocampo potrebbero esserci delle partenze, ma anche in difesa dove è da definire il futuro di Rugani.

Calciomercato Juventus, Rugani vorrebbe rimanere in serie A

Sul difensore italiano è forte il pressing dei turchi del Galatasaray, che sarebbero pronti a rilevare a titolo definitivo il suo cartellino dal club bianconero. Tuttavia – come ha riportato anche Sportmediaset – Rugani non sarebbe convinto della destinazione estera e preferirebbe continuare la sua carriera in serie A. C’è soprattutto la Sampdoria sulle sue tracce e l’impressione è che i blucerchiati possano convincere il calciatore a trasferirsi a Genova. La Samp sarebbe pronta a chiedere il centrale in prestito alla Juventus che per in caso di cessione dovrebbe subito darsi da fare per rinforzare la sua difesa. Rugani non piace solo alla formazione allenata da Giampaolo ma anche ad Empoli e Verona. In ogni caso una sua decisione in merito dovrebbe avvenire in tempi brevi.