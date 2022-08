“Continuerà ad essere rotto”: la sentenza su Pogba è da brividi

By

Juventus, una sentenza che non lascia ben sperare tutti i tifosi bianconeri per quanto concerne l’infortunio di Paul Pogba.

Pogba è un infortunio che certamente non ci voleva. Sono momenti decisamente complicati per il centrocampista francese. Arrivato da pochissimo a parametro zero e con infortunio già prima dell’inizio del campionato. Ora i tifosi sono tutti “spaventati” e vogliono saperne di più, quando tornerà a disposizione e se tornerà al massimo della forma.

Da ‘Tuttosport’ è però arrivata una sorta di “sentenza”. Come scrive Mirko Nicolino su Twitter, riportando le parole di Tencone, il menisco di Pogba potrebbe essere un problema anche in futuro.

La sentenza che non fa felici i tifosi: “Quel menisco rimarrà rotto”

Ecco, tramite, il post Twitter di Nicolino parola per parola quello che ha detto Tencone sull’infortunio di Pogba: “Quel menisco è rotto e nessuna cura del mondo lo riaggiusterà”.

E poi la “sentenza” che non lascia ben sperare tutti i tifosi: “Rimarrà rotto. Tuttavia il pezzettino che si è staccato potrebbe iniziare a dare sempre meno fastidio e dolore a patto che non ‘incastri il ginocchio’ e lo ‘mandi in blocco.”