Calciomercato Juventus, c’è la data delle visite mediche di Kostic

Ora dopo ora cresce sempre di più l’attesa dei tifosi in merito alle prossime mosse di calciomercato della Juventus.

La società bianconera adesso sta cercando di accelerare sugli obiettivi che si è posta. Del resto all’inizio del campionato è ormai ad un passo: nel giorno di Ferragosto la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Sassuolo con la missione di conquistare i primi tre punti stagionali. Anche le mosse di mercato attuate finora confermano come il club bianconero voglia tornare a vincere e voglia tornare a farlo al più presto.

Da qui alla fine del mese dovrebbero arrivare altri tre innesti per l’allenatore livornese, uno per reparto. Solo così si potrà avere una rosa sempre più competitiva. Un colpo sempre essere ormai in fase di definizione: la Juventus sta infatti per chiudere l’affare Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, lunedì le visite mediche di Kostic?

Kostic è un giocatore che i bianconeri ormai stanno seguendo da diversi mesi. E per il quale hanno sorpassato nelle ultime ore il West Ham, che pure era interessato alle sue prestazioni. La Juventus ha di fatto già trovato l’accordo con il calciatore, ma adesso deve trovare l’intesa con il club tedesco, che chiede una ventina di milioni di euro per lasciarlo partire. Più facile pensare che l’affare possa chiudersi intorno ai 13-15 milioni di euro.

Nel frattempo l giornalista di Tuttosport Stefano Salandin su Twitter ha rivelato come le visite mediche del calciatore potrebbero essere in calendario il prossimo lunedì. Decisamente un indizio importante sul fatto che ela trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.