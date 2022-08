Calciomercato Juventus, finalmente la fumata bianca: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, sono -ormai- tempi maturi per il rinnovo. Il giocatore è ad un passo dal prolungamento fino al 2026.

La Juventus deve fare il punto tra chi entra e chi esce in mediana. Il settore più complicato degli ultimi anni ha visto arrivare giocatori importanti ma vedrà anche cessioni illustri. Arthur ormai ad un passo dall’addio potrebbe essere seguito anche da Rabiot che è sempre tentato dal ritorno in Francia.

Ma con tre cessioni la Juventus vuole consolidare anche i suoi talenti del “futuro”. Futuro che in fondo è già presente, uno di questi è chiaramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano autentico protagonista della qualificazione in Serie A la scorsa stagione con la Cremonese, adesso, si appresta a concretizzare il rinnovo con la sua Juventus.

Calciomercato Juventus, Fagioli rinnova fino al 2026

L’enfant prodige adesso può diventare importante per la sua Juventus e Allegri lo considera già un giocatore importante. Come viene comunicato anche dal giornalista ‘Nicolò Schira’, la fase di prolungamento di Fagioli è ormai molto vicina. Mancherebbe soltanto l’ufficialità.

Fagioli sarebbe quindi pronto a mettere la firma in un contratto che lo legherebbe alla Juventus fino al 2026. Sappiamo come la Juventus sia volenterosa nel confermare i suoi talenti del futuro. In un certo senso Fagioli rappresenta già una certezza per il presente.