Calciomercato Juventus, è braccio di ferro con la Viola: occasione a zero

Calciomercato Juventus, manca ormai poco al debutto in campionato contro il Sassuolo: Allegri continua a chiedere rinforzi.

L’affare Bremer è stata l’ultima operazione in entrata della Juventus ma i bianconeri hanno ancora voglia di essere protagonisti nel mercato in corso. Mancano diversi tasselli per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’ex difensore granata, Di Maria e Pogba sono dei colpi tutt’altro che irrilevanti ma non c’è alcun dubbio che il tecnico toscano necessiti di nuovi rinforzi per poter tornare a competere per lo scudetto con Milan e Inter e fare più strada possibile in Europa, superando lo “scoglio” ottavi di finale.

I prossimi, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere i giorni decisivi per mettere le mani su un nuovo giocatore. Probabile che sia Filip Kostic, esterno 29enne dell’Eintracht Francoforte sul quale la Vecchia Signora è ripiombata improvvisamente nelle ultime ore, superando la concorrenza del West Ham. Dopo aver chiuso per il serbo, la Juventus proverà a sistemare anche centrocampo e attacco, consapevole che dovrà cambiare strategia in seguito all’infortunio di Paul Pogba: il francese, infatti, resterà out fino a metà settembre.

Calciomercato Juventus, duello con la Fiorentina per il talento Nhaga

Un’altra zona del campo che avrebbe urgentemente bisogno di un restyling è la corsia sinistra. Kostic darà sicuramente una mano, eccellendo anche in fase difensiva. Ma Alex Sandro continua a non offrire le opportune garanzie sull’out mancino di difesa.

Keep an eye on FC Porto’s talent Serif Nhaga. Left back has attracted interest from clubs in Spain/France as he’s available on free transfer – Italian clubs Juventus and Fiorentina are pushing to sign him. ⭐️🇵🇹 #transfers Nhaga [9 goals last season] will decide his future soon. pic.twitter.com/yJrz4zhYZt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

E non è un caso che il direttore sportivo Federico Cherubini in questo momento sia alla ricerca di un’alternativa. Senza però disdegnare qualche eventuale colpo in prospettiva, come ha già fatto con Andrea Cambiaso, acquistato dal Genoa e ceduto subito in prestito al Bologna. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino sinistro del Porto, il classe ’05 Serif Nhaga, che presto si libererà a parametro zero. Un calciatore che negli ultimi mesi ha attirato le attenzioni di diversi club europei. In Italia, invece, l’interessante prospetto piace molto alla Fiorentina.