Calciomercato Juventus, Kostic ad un passo | “Contatti positivi”

Calciomercato Juventus, sono ore caldissime per alcune operazioni in entrata, una su tutte il caso Kostic: tutti i dettagli.

Ore roventi per il mercato in entrata. La Juventus si appresta a chiudere un altro colpo importante per l’attacco. Si tratta di un esterno già pronto per fare differenza, proprio in stile Di Maria. L’esterno serbo, proprio come Vlahovic, si appresta ad accasarsi sotto la Mole.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni il giocatore è vicinissimo al passaggio in maglia bianconera. Lo annuncia lo stesso ‘Agresti’ che sul proprio profilo Twitter parla di contatti positivi tra le parti e che la Juventus starebbe accelerando per chiudere definitivamente la trattativa.

Calciomercato Juventus, Kostic ci siamo | Ad un passo dalla maglia bianconera

L’esterno serbo avrebbe già detto di sì alla sua “nuova” squadra, pertanto andranno limati soltanto gli ultimi dettagli affinché si possa, definitivamente, chiudere la trattativa. Kostic è un esterno offensivo con grandi capacità sotto rete.

Giocatore prezioso che arriva in un momento di rilancio per i bianconeri. Rimaniamo dunque in attesa dell’ufficialità.