Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Ha il desiderio di andare”

E’ in grande fermento il calciomercato della Juventus e non potrebbe essere altrimenti visto che manca poco all’inizio della prossima serie A.

Il countdown è ormai iniziato, il giorno di Ferragosto la squadra di Allegri scenderà in campo contro il Sassuolo per cercare la prima vittoria stagionale. Partire a razzo in questo torneo sarà molto importante, in modo da rimanere a contatto con le altre big che lotteranno per la conquista dello scudetto. L’allenatore bianconero, così come i tifosi, aspetta però novità anche sul fronte del mercato.

La Juventus ha ancora delle operazioni importanti da portare a termine, ma la dirigenza non deve lavorare solo sul fronte acquisti. I bianconeri devono sfoltire l’organico e uno dei sicuri partenti è Arthur, brasiliano finito nel mirino del Valencia e reduce da una stagione non certo soddisfacente a Torino.

Calciomercato Juventus, la cessione di Arthur può sbloccarsi a breve

“Arthur al Valencia? Diciamo che c’è un interesse, speriamo che si possa concretizzare, lui ha espresso il desiderio di andare. Da questo punto di vista l’obiettivo è trovargli una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri. Speriamo al più presto di trovare una soluzione” sono le parole dell’agente del calciatore Pastorello a calciomercato.it.

🎥 #Inter – Incontro in sede con Federico #Pastorello, agente di #Acerbi: "Non ho dubbi che possa piacere anche ai nerazzurri. È un giocatore forte. #Arthur dalla #Juve al #Valencia? C’è un interesse, speriamo si concretizzi. Uno così forte deve giocare" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/sHqvIpD8YQ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 5, 2022

Parole che di fatto confermano come l’affare sia davvero caldo e che da un giorno all’altro potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca che libererebbe anche delle risorse importanti per la Juventus visto il sostanzioso risparmio sull’ingaggio.