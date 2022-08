Juventus, Lippi esce allo scoperto: “La mia favorita per lo Scudetto”

By

Juventus, l’ex CT della nazionale e allenatore bianconero Marcello Lippi esce allo scoperto parlando della sua favorita.

Si appresta un campionato decisamente competitivo in Serie A. Tutte le big volente o nolente si sono potenziate in qualche modo. Il Milan ha consolidato tutti i suoi campioni e giocatori che hanno permesso la cavalcata scudetto mentre Inter e Juventus hanno deciso di fare acquisti importanti per ritornare a vincere.

Stando però all’ex CT della nazionale e allenatore bianconero Marcello Lippi solo una squadra è la favorita rispetto alle altre: proprio la sua Juventus. Ecco cosa ha detto.

Juventus, Lippi sentenzia: “Bianconeri favoriti per lo scudetto”

Secondo l’ex allenatore proprio la Juventus è la favorita per lo scudetto. I bianconeri infatti si sono potenziati in ogni settore del campo “regalandosi” giocatori importanti e autentici top player, pensiamo già solo al ritorno di Pogba o all’acquisto di Di Maria: campioni affermati per vincere oggi.

Ecco, in sostanza, le parole di Marcello Lippi riprese da ‘Calciomercato.it’: “Sento dire che la Juventus è incompleta. Io invece la trovo molto, molto forte. Ed è la mia favorita per lo scudetto”. Una sentenza che non lascia più dubbi. Queste sono e saranno le speranze anche dei tifosi che vogliono di nuovo una squadra vincente e che possa fare la differenza anche a livello europeo. Staremo a vedere cosa succederà.