Calciomercato Juventus, Air Lines Zaniolo: l’assalto è travolgente

Calciomercato Juventus, il futuro del giovane giocatore giallorosso continua ad essere in bilico: la permanenza non è scontata.

Dalla Capitale non se ne fa cenno. O meglio, nessuno in questo momento di esaltazione collettiva per il doppio colpo Dybala-Wijnaldum vuole tornare a parlare di cessioni eccellenti. Eppure il futuro di Nicolò Zaniolo resta in bilico. Chi già pregusta una Roma a trazione anteriore con lui pronto a duettare con l’ex fantasista argentino della Juventus potrebbe restare deluso. Perché, se da una parte la Vecchia Signora, sembra essersi concentrata su altri obiettivi, su Zaniolo è piombato con una certa veemenza il Tottenham.

Gli Spurs non hanno alcuna intenzione di fermarsi dopo un mercato che ha già portato in dote diversi top player – due su tutti, Richarlison e Perisic – e continua a guardare con attenzione verso il mercato italiano. Nelle scorse ore il club guidato da Antonio Conte avrebbe concluso anche per il giovane esterno dell’Udinese Destiny Udogie, accostato recentemente anche alla Juventus. Acquisto in prospettiva, visto che l’italo-nigeriano resterà in prestito per un altro anno in Friuli. La ciliegina sulla torta sarebbe indiscutibilmente il classe ’99 romanista, per il quale la Roma chiede 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Tottenham prepara l’assalto per il fantasista giallorosso

La Roma non vorrebbe in alcun modo privarsi del suo gioiello ma la sensazione è che se dovesse arrivare l’offerta giusta alla fine potrebbe cedere. I giallorossi non accetteranno soluzioni alternative (prestiti o eventuali contropartite tecniche), uno dei motivi che avevano fatto desistere la Juventus nelle scorse settimane. A quanto pare invece il Tottenham si presenterà dalla società capitolina con la cifra richiesta, né soldo in più né soldo in meno. Una trattativa, quella per Zaniolo, che rischia di decollare nelle prossime ore, stando a quanto riporta l’emittente radiofonica Radio Radio.