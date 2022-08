Calciomercato Juventus, Allegri vuole solo lui: l’ultima fermata è una dolce casualità

Calciomercato Juventus, Allegri adesso è deciso a concretizzare l’obiettivo per la sua “nuova” squadra. L’incontro sarà decisivo.

La Juventus dovrà incontrare l’Atletico Madrid in amichevole, un caso molto particolare visto il desiderio numero uno dei bianconeri, cioè Alvaro Morata.

Questa amichevole potrebbe infatti essere la volta decisiva per il terzo ritorno di Morata in bianconero. Proprio Alvaro continua ad essere l’obiettivo numero uno della dirigenza ma anche l’obiettivo di mister Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Morata | Incontro “decisivo”

Il giocatore aprirebbe chiaramente al gradito ritorno visto anche i legami con la società bianconera. Ma nella trattativa mancano ancora gli accordi tra le parti.

Bisognerà infatti trovare l’accordo con l’Atletico Madrid che, per il momento, non è ancora pronto ad accettare la proposta di un nuovo prestito annuale con un riscatto intorno ai 15 milioni di euro: volontà richiesta dai bianconeri. I Colchoneros, adesso, vorrebbero cedere subito l’attaccante, che non rientra nei piani del Cholo Simeone, e per la sua cessione chiederebbero almeno 25 milioni, così da non generare una minusvalenza dopo aver speso 53 milioni giusto nel 2019 per ingaggiarlo dal Chelsea. Staremo a vedere cosa succederà ma le volontà del mister bianconero sono più che chiare, così come quella della dirigenza bianconera.