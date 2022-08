Calciomercato Juventus, ha chiesto la cessione: vuole lo United

Calciomercato Juventus, l’attaccante avrebbe chiesto la cessione al proprio club con un desiderio numero uno speciale.

La Juventus ormai da tempo alla ricerca di un vice di Dusan Vlahovic, per lungo tempo si era parlato dell’eventualità Arnautovic dal Bologna. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe fatto sapere alla società di volersene andare con un unico obiettivo in programma.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, rilanciate da ‘IlrestodelCarlino’, il futuro di Arnautovic potrebbe essere fuori dalla Serie A, in Inghilterra. L’attaccante 33enne avrebbe chiesto di essere ceduto al Manchester United allenato da Ten Hag.

Calciomercato Juventus, addio Arnautovic | Vuole lo United

Proprio il calciatore austriaco avrebbe ricevuto un’offerta dal club inglese e vista l’età non vorrebbe privarsene. Arnautovic almeno per il momento, salvo imprevisti o indecisioni dell’ultima ora, esce di diritto tra i possibili candidati in casa bianconera per diventare il nuovo attaccante di Allegri.

Proprio la Juventus continua a seguire un altro profilo su tutti, Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è ancora la priorità e Allegri farà di tutto per far sì che succeda anche se i bianconeri devono ancora raggiungere l’accordo, difficile, con l’Atletico Madrid. Staremo a vedere cosa succederà.